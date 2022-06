Meloni e i 'due occhioni': "Di solito dicono che sembro Gollum..."

La leader FdI a Un Giorno da Pecora: "Certe mia facce spaventano, è vero, mi indispettisco da sola e per questo non mi rivedo quasi mai"

"Mi è piaciuta la sigla di presentazione, era buona, neanche un insulto, di solito dicono che sono ipertiroidea, che sembro Gollum, queste cose qua...''. Ospite di 'Un giorno da pecora', Giorgia Meloni apprezza la sigla di presentazione dove viene definita la 'regina delle opposizioni con due occhioni...'. ''Certe sue facce spaventano lo sa?", provoca uno dei conduttori. ''Sì, assolutamente sì", taglia corto la leader di Fdi che rivela: ''Mi indispettisco da sola, confesso che per questo non mi rivedo quasi mai...".

Quando le fanno notare che certe volte abbassa la voce, Meloni ride e precisa: ''Ma come, mi dicono se mai che urlo troppo... Anche io lo sostengo sempre che faccio più paura quando abbasso la voce. finché grido non ti devi preoccupare, ma quando abbasso la voce è più preoccupante...".

"Dove era quando ha registrato il video a commento sui ballottaggi, visto il vento forte e i cactus sullo sfondo? '', chiedono ancora i conduttori della trasmissione. ''Ero in Italia, in Toscana per la precisione'', risponde Meloni che spiega come è andata: ''Invece di centrosinistra avevo detto centrodestra, avevo sbagliato, l'ho dovuto rifare il video quando ero già in auto e sono scesa tipo ad un autogrill...". Meloni confida di aver iniziato a fare yoga da poco: ''Faccio yoga, è uno dei tanti allenamenti che faccio... Lo faccio da poco, da qualche mese... Io prediligo il cross fit ma faccio anche yoga per cambiare un po', è una cosa spirituale...".