Meloni: “Ferma condanna agli attacchi israeliani contro Unifil in Libano”

Il Presidente del Consiglio, in una nota diffusa da Palazzo Chigi, ha espresso la ferma condanna del Governo italiano per l’attacco da parte di militari israeliani a un convoglio italiano appartenente a Unifil. Nella nota, il Premier ricorda che: “I militari italiani operano in Libano per il mantenimento della pace, sulla base del mandato ricevuto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Per questo è del tutto inaccettabile che il personale che agisce sotto la bandiera dell’ONU sia a rischio per via di azioni irresponsabili che violano la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite”. A seguito dell’episodio, il Governo dichiara che l’Ambasciatore d’Israele a Roma è stato convocato alla Farnesina per dare spiegazioni su quanto accaduto. Dopo aver ribadito che gli attacchi israeliani sul Libano devono cessare immediatamente, il comunicato del Governo sottolinea la necessità di garantire la sicurezza dei soldati italiani del contingente Unifil.

Il comunicato del Governo