Meloni lascia chat Fratelli d'Italia, ecco perché

Per una nuova con gli eletti alle elezioni del 25 settembre

In relazione all'uscita di Giorgia Meloni dal gruppo su WhatsApp dei parlamentari di Fratelli d'Italia, collegata secondo alcuni alla rabbia della stessa leader per la fuga di notizie dall'esecutivo di FdI, a quanto apprende l'Adnkronos i motivi sarebbero dovuti ad altri fattori. Primo fra tutti quello di chiudere la vecchia chat con i soli parlamentari della vecchia legislatura e rifarla da capo con tutti gli eletti, esclusi ovviamente coloro che non ce l’hanno fatta il 25 settembre.

L'amministratore della chat, per l’appunto Giorgia Meloni, già da ieri avrebbe dato mandato alla sua segreteria di aggiornare la chat e riattivarla quanto prima.