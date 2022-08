"So bene che si tratta un impegno da far tremare i polsi"

''Sono pronta a governare, a guidare un governo che faccia gli interessi degli italiani. Ma so bene che si tratta un impegno da far tremare i polsi". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, risponde così ad una domanda sull'ipotesi di ricevere il mandato per guidare il governo in caso di vittoria alle elezioni politiche 2022.