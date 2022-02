Meloni: "Salvini voterà dl Covid in Aula?"

Se si ricompone con la Lega, con Salvini? "Vedremo, ci sono ragioni politiche, va chiarito questo punto, se si preferisce stare nel centrodestra o no, io al governo con il Pd non ci vado, io non voto la legge elettorale con il Pd". Così Giorgia Meloni, ospite di Radio 24. "Quando arriva in Aula il decreto lo votano o no?", si domanda Meloni, con riferimento alle misure anti covid approvate dal Cdm, nonostante l'astensione della Lega.

"Io sono razionale, non ho condiviso la scelta su Mattarella, il problema non è mio, noi siamo rimasti dalla stessa parte, qualcuno preferisce l'alleanza con il Pd", conclude la presidente di Fdi.