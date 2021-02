Meloni: "Solidarietà da Mattarella dopo insulti"

(Adnkronos)

"Ringrazio il Presidente Mattarella che mi ha telefonato per esprimermi personalmente la sua solidarietà in seguito agli insulti osceni ricevuti oggi. È un gesto che ho apprezzato molto, e che ribadisce con fermezza il limite invalicabile, in una democrazia, tra critica e violenza". Sono le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Meloni è stata bersaglio degli gli insulti pronunciati da Giovanni Gozzini, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università di Siena, durante una trasmissione radiofonica.

Anche Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica, è intervenuto su Twitter dopo gli insulti a Meloni. ''Gli auguri di morte a Liliana Segre che si vaccina. Ora questo qui contro l’on. Meloni. Contro le donne è sempre più facile... Non sarebbe ora di smetterla?'', ha detto Grasso.