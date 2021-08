Merkel verso pensione, prenderà 15mila euro al mese

Angela Merkel prenderà una pensione da circa 15mila euro al mese una volta lasciata la Cancelleria, dopo le elezioni di settembre. Il calcolo è stato eseguito dall'Associazione del contribuenti tedeschi, tenendo conto per la 67enne Merkel dei tanti anni trascorsi come parlamentare, come ministro federale e come cancelliera.

Come tutti gli ex cancellieri e presidenti tedeschi, Merkel avrà diritto ad un ufficio quando lascerà il suo incarico, oltre che ad un capo dello staff, a due assistenti, ad una stenografa e ad un autista.