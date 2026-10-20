Messaggio di Tajani per la seconda edizione del Market Access Day

In occasione della seconda edizione italiana del Market Access Day, evento della Commissione europea in collaborazione con la Farnesina sulla politica commerciale dell’UE e sulla diplomazia della crescita, il Ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ha diffuso un messaggio in cui indica le priorità per la crescita dell’export italiano. L’obiettivo è consolidare il sistema produttivo attraverso azioni concrete, dalla gestione delle barriere commerciali imposte dagli USA al rafforzamento della rete diplomatica a supporto delle imprese. In questa direzione si inseriscono anche gli accordi dell’Unione europea con il Mercosur, oltre alle intese con India, Australia e Indonesia. Il percorso si accompagna a un export nel 2025 ha raggiunto 643 miliardi di euro, che nei primi sette mesi del 2026 ha registrato una crescita del 4,6% e il cui obiettivo indicato da Tajani è di raggiungere 700 miliardi di euro entro il 2027. Lo stesso Ministro degli Esteri ha quindi ricordato che al centro dell’impegno della Farnesina vi sono l’ascolto delle imprese – anche grazie alla nuova sala per l’export operativa h24 - la diversificazione dei mercati e la sicurezza degli approvvigionamenti strategici, con l’obiettivo di trasformare le opportunità internazionali in nuove occasioni di crescita per il sistema produttivo italiano. Durante l’evento, che si è svolto alla Farnesina, circa 100 aziende partecipanti hanno approfondito direttamente con i rappresentanti della Commissione europea, ICE-Agenzia, SIMEST, Banca d’Italia, gli strumenti che l’Ue utilizza per aprire nuovi canali all’export italiano.

Il comunicato della Farnesina