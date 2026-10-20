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Messaggio di Tajani per la seconda edizione del Market Access Day

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20 ottobre 2026 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione della seconda edizione italiana del Market Access Day, evento della Commissione europea in collaborazione con la Farnesina sulla politica commerciale dell’UE e sulla diplomazia della crescita, il Ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ha diffuso un messaggio in cui indica le priorità per la crescita dell’export italiano. L’obiettivo è consolidare il sistema produttivo attraverso azioni concrete, dalla gestione delle barriere commerciali imposte dagli USA al rafforzamento della rete diplomatica a supporto delle imprese. In questa direzione si inseriscono anche gli accordi dell’Unione europea con il Mercosur, oltre alle intese con India, Australia e Indonesia. Il percorso si accompagna a un export nel 2025 ha raggiunto 643 miliardi di euro, che nei primi sette mesi del 2026 ha registrato una crescita del 4,6% e il cui obiettivo indicato da Tajani è di raggiungere 700 miliardi di euro entro il 2027. Lo stesso Ministro degli Esteri ha quindi ricordato che al centro dell’impegno della Farnesina vi sono l’ascolto delle imprese – anche grazie alla nuova sala per l’export operativa h24 - la diversificazione dei mercati e la sicurezza degli approvvigionamenti strategici, con l’obiettivo di trasformare le opportunità internazionali in nuove occasioni di crescita per il sistema produttivo italiano. Durante l’evento, che si è svolto alla Farnesina, circa 100 aziende partecipanti hanno approfondito direttamente con i rappresentanti della Commissione europea, ICE-Agenzia, SIMEST, Banca d’Italia, gli strumenti che l’Ue utilizza per aprire nuovi canali all’export italiano.
Il comunicato della Farnesina

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Market Access Day export italiano politica commerciale diplomazia della crescita barriere commerciali Unione europea
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