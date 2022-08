Meteo weekend, tra sabato e domenica temporali improvvisi: ecco dove

'Temporali sparsi’ nel weekend sull’Italia. Questa breve previsione, ‘temporali sparsi’, spiega il sito www.iLMeteo.it, "viene spesso tradotta come maltempo, come weekend rovinato dalla pioggia, dal vento e dai cieli grigi; tuttavia, se analizziamo meglio il concetto, vediamo che ‘temporali’ sta per piogge di una breve durata temporale, mentre l’aggettivo ‘sparsi’ rappresenta una distribuzione geografica non omogenea. In altre parole potremmo dire ‘qualche pioggia di breve durata’ in ‘qualche zona’, asciutto e soleggiato altrove".

"E’ quello che succederà in questo weekend - dicono gli esperti - quando in alcune zone avremo dei temporali, a tratti anche intensi, e sul restante territorio italiano splenderà il sole: in seguito questi temporali colpiranno laddove c’era il sole, mentre sarà tornato il sereno nelle precedenti zone di maltempo. Fatta questa premessa andiamo però a trattare bene le situazioni temporalesche in quanto, anche se di breve durata, rappresentano comunque un pericolo".

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, indica nelle regioni settentrionali il principale bersaglio italiano della perturbazione atlantica in transito sull’Europa Centrale nel weekend. Al mattino del sabato sono previsti temporali anche forti sul nord della Lombardia verso Emilia e Liguria, non si escludono rovesci anche su Valle d’Aosta e Piemonte soprattutto sulle zone alpine; nel pomeriggio, l’aria fresca instabile in discesa dalle Alpi potrebbe innescare temporali dalla Lombardia orientale verso Emilia Romagna e Veneto. Ovviamente, purtroppo anche sui rilievi alpini orientali e zone adiacenti sono attesi brevi ma frequenti acquazzoni in un contesto decisamente variabile. Trattandosi di temporali sparsi, nel pomeriggio sono previsti anche sulle regioni centrali, con particolare coinvolgimento di Toscana interna, Umbria e Marche.

La domenica vedrà ancora la possibilità di temporali sparsi, questa volta dal Nord-Est verso il Centro e anche il Sud. Al mattino qualche acquazzone lungo le coste tirreniche, in seguito sviluppo rapido di rovesci qua e là, più probabili a ridosso dell’Appennino, sul Triveneto e sulla fascia adriatica; qualche scroscio potrebbe poi raggiungere velocemente anche Puglia e Basilicata in un contesto come detto più volte comunque in prevalenza soleggiato.

NEL DETTAGLIO:

Sabato 27. Al Nord: temporali sparsi, anche intensi. Al Centro: temporali in arrivo specie su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Al Sud: soleggiato, non esclusi locali temporali su Puglia e Basilicata.

Domenica 28. Al Nord: temporali sparsi specie al Nord-Est. Al Centro: rovesci o temporali specie sul versante adriatico. Al Sud: temporali sparsi verso Puglia e Basilicata.

Lunedì 29. Al Nord: bel tempo. Al Centro: residui rovesci sul versante adriatico al mattino poi bel tempo. Al Sud: bel tempo e più caldo.

Tendenza. Bel tempo martedì salvo locali acquazzoni al Nord, perturbazione atlantica in arrivo mercoledì pomeriggio ad iniziare dal settore nordoccidentale.