Michelle Obama in un video di 'super mamme': "Vaccinatevi!"

l'ex first lady in uno spot ironico insieme alle mamme di celebrities come come Alicia Keys, Zendaya, Jonah Hill

Michelle Obama di nuovo in campo per convincere più americani a vaccinarsi, con un video di "super moms' girato insieme alle mamme di cantanti ed attori, come Alicia Keys, Zendaya, Jonah Hill. Nello spot, montato come un trailer di un film d'azione, si afferma che le mamme "si sono riunite con un messaggio ed una missione: farvi vaccinare".

"E per farlo useranno ogni potere del loro libro di mamme", continua, elencando i vari 'poteri', tra i quali, "il senso di colpa, il ricatto e l'invio di troppi messaggi". "Se questo non funziona - prosegue la voce narrante - faranno ricorso all'ultimo super potere di mamma: l'appello dal profondo del cuore".

"Non dovete essere una mamma per essere un super eroe - conclude il video Michelle che viene presentata come la mamma di Manlia, 23 anni, e Sasha, 20 anni - potete tenere voi stessi e chi vi sta intorno al sicuro vaccinandovi oggi o facendo il richiamo". Grandi sostenitori del vaccino, gli Obama in questi mesi si sono prestati a diversi messaggi a sostegno della campagna di immunizzazione, con Barack Obama che ha anche registrato un video su Tik Tok rivolto ai giovani.