Migranti, assegnato porto sicuro a Geo Barents, 558 andranno ad Augusta

Andranno ad Augusta, secondo quanto apprende l'Adnkronos, i 558 naufraghi soccorsi dalla Geo Barents. E' la cittadina del Siracusano, infatti, il porto sicuro di sbarco assegnato alla nave di Msf. A bordo ci sono anche 145 minori, di cui l'80 per cento non accompagnati, e 3 donne incinte. Sei bimbi hanno meno di 4 anni. Finisce così l'attesa per i naufraghi soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale. Molti hanno ustioni da carburante, infezioni respiratorie e ferite legate alle violenze subite.