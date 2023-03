Migranti Crotone, Meloni: "Qualcuno pensa che governo abbia voluto farli morire?" - Video

"Mi chiedo se in questa nazione ci sia davvero qualcuno che in coscienza ritiene che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone tra cui bambini. Vi chiedo, guardandovi negli occhi, se qualcuno di voi pensa che il governo italiano potesse salvare 60 persone tra cui un bambino di circa 3 anni e non lo ha fatto. Vi prego, cerchiamo di essere seri". Così la premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa ad Abu Dhabi, rispondendo a una domanda sulla tragedia dei migranti a Cutro.