Migranti, flash mob Giovani Europa Verde: "Governo ha mani sporche di sangue''

Un flash mob davanti a Palazzo Chigi per ricordare al Governo i migranti morti nel naufragio a Crotone. A organizzarlo sono i Giovani Europeisti Verdi (Gev) con i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi e il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti, tutti con le mani tinte di rosso, come il sangue. "Siamo qui con le mani sporche di sangue così come sono sporche le mani di questo governo che non ha fatto nulla per impedire la tragedia - dice Luca Boccoli (Gev) - Dire che non devono partire significa dire che hanno una scelta, le parole di Piantedosi sono terribili: chiediamo le dimissioni immediate del ministro e l'abolozione della legge Ong che impedisce di salvare vite umane".

Per Angelo Bonelli, "Meloni dovrebbe cominciare a fare verifiche all'interno del proprio governo perché ci sono ministri che non sono in grado di svolgere il proprio compito, da Valditara a Piantedosi, ministri che sarebbe il caso venissero sostituiti. Le parole del ministro Piantedosi sono indegne, mi vergogno per lui. Mi vergogno per chi definisce irresponsabile chi parte, chi ha perso tutto, chi ha perso la speranza e non ha più niente, e lo fa dal caldo del suo ufficio, della sua casa e dall'alto dei suoi privilegi".