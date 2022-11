Migranti, Mariotto: "la moglie di Soumahoro e il linguaggio del corpo via social"

Il celebre stilista: "la moda non è un fatto di colore, non nè bianca, nè nera. La moda è un linguaggio del corpo che definisce chi siamo e cosa facciamo. Ed è proprio vero che è l'abito che fa il monaco...."

"E' vero la moda non è un fatto di colore, non nè bianca, nè nera. La moda è un linguaggio del corpo che definisce chi siamo e cosa facciamo. E' proprio vero che è l'abito che fa il monaco.... come è accaduto a Liliane Murekatete, compagna dell'ex deputato di Verdi -Si Aboudakar Soumahoro". E' quanto dichiara all'Adnkronos lo stilista Guillermo Mariotto commentando le recenti dichiarazioni di Soumahoro a Piazza Pulita ('Il diritto all'eleganza e alla moda è libertà, la moda non è nè bianca, nè nera')".

"Eppure le immagini sui social di Liliane Murekatete - ha aggiunto - trasmettono opulenza e ricchezza. Lei sapeva benissimo a cosa andava incontro. Influencer social o responsabile di cooperative di migranti? Bisogna essere coerenti e inattaccabili. E poi si sa i social vanno maneggiati con cura - ha continuato Mariotto- Un tritacarne da cui è difficilissimo uscire".