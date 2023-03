Oggi, lunedì 27 marzo 2023, scatta il click day per l’arrivo in Italia dei lavoratori extracomunitari previsti dal decreto flussi con il nuovo Dpcm di programmazione transitoria dei flussi che stabilisce 82.705 ingressi, in aumento rispetto ai 69.700 dell’anno precedente. Le quote per lavoro stagionale attese principalmente nelle campagne, oltre che nel settore turistico alberghiero.

Per le organizzazioni agricole sono comunque numeri insufficienti.