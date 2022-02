Migranti, Papa domani in dialogo con studenti America Nord e Sud per 'costruire ponti'

"Papa Francesco domani dialogherà in collegamento con studenti universitari di sette diverse regioni dell'America del Nord e del Sud e in questo incontro senza precedenti gli studenti proporranno progetti educativi concreti per affrontare le cause dell'immigrazione". Così Miguel Diaz, l'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede, ora docente di Teologia alla Loyola University, presenta all'Adnkronos l'appuntamento virtuale ideato e organizzato dal prestigioso ateneo dei gesuiti a Chicago, in collaborazione con la Pontificia Commissione per l’America latina, l’Institute of Pastoral Studies, il Dipartimento di Teologia e l'Hank Center for the Catholic Intellectual Heritage.

Durante il dialogo, Papa Francesco ed i ragazzi, studenti ma anche migranti, discuteranno, seguendo uno stile "sinodale", di istruzione, migrazioni, sostenibilità ambientale, giustizia economica, sviluppo umano integrale. I giovani si troveranno a "sognare insieme al primo Papa dell'America Latina e gesuita nuove ricette per favorire il bene comune", aggiunge Diaz.

"La Loyola University di Chicago è felice di ospitare questo storico evento e collaborare con la Pontificia commissione per l'America Latina a costruire ponti tra gli studenti universitari in risposta ai virus sociali che affliggono l'America", prosegue l'ex ambasciatore che sottolinea come "questa pandemia ci abbia ricordato che i virus, che siano biologici o sociali, prendono di mira i più vulnerabili e non hanno confini".

L'incontro di domani è stato organizzato da Diaz ed altri tre docenti dell'ateneo americano in collaborazione con Emilce Cuda, la teologa argentina il Papa ha recentemente nominato alla Pontificia commissione per l'America Latina e che ha coinvolto Francesco in questo evento, come ha raccontato lei stessa nei giorni scorsi a Vatican News.

"I colleghi della Loyola mi hanno invitato a fare una conferenza per i giovani sulla sinodalità, una parola di grande significato che si costruirà in questi tre anni del percorso sinodale - ha detto Cuda - Poi mi hanno detto ‘perché non inviti il Santo Padre?’. A me è sembrata una pazzia, ma ci ho pensato e ho invitato Papa Francesco. Lui è stato molto contento ed è entusiasta di parlare con loro per conoscere il presente e il futuro".