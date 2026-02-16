circle x black
Milano Cortina, bronzo di Flora Tabanelli nel freestyle big air

A Livigno, la 18enne azzurra chiude dietro alla canadese Megan Oldham e alla cinese Eileen Gu

Flora Tabanelli - Afp
16 febbraio 2026 | 22.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sotto la neve di Livigno, oggi lunedì 16 febbraio arriva la 23esima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È una medaglia bellissima, il bronzo nel big air di sci freestyle di Flora Tabanelli. Il primo podio olimpico dell'Italia nello sci acrobatico. Oro alla canadese Megan Oldham (180,75 punti complessivi), argento alla fuoriclasse cinese Eileen Gu (179 punti). Per l'azzurra, terzo punteggio con 178.25, frutto della seconda e della terza run. Nella seconda, Flora stacca e atterra in switch, chiudendo il trick (x-I-D-10-Mu) che le vale 84 punti. Nella terza, esegue alla perfezione un I-D-16-Ci da 94.50 punti. Per un totale di 178.25, sinonimo di uno splendido bronzo.

Milano Cortina, bronzo per Flora Tabanelli

La 18enne azzurra era una delle favorite, tra le atlete da tenere in considerazione per una medaglia nella sua disciplina. L'anno scorso aveva messo in bacheca tutto il possibile, dalla Coppa del Mondo generale femminile agli X-Games, passando per l’oro mondiale nel big air. Il suo avvicinamento alle Olimpiadi era però stato complicato da un brutto infortunio al ginocchio, che addirittura aveva fatto temere una sua assenza. Paure e dubbi cancellati oggi, con una medaglia storica.

Milano Cortina Olimpiadi Flora Tabanelli Milano Cortina 2026 Tabanelli bronzo Olimpiadi
