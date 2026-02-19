circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Giornalista ubriaca in diretta da Milano Cortina, poi le scuse pubbliche: cosa è successo

La giornalista australiana è apparsa ubriaca in un collegamento dai Giochi invernali

Danika Mason - X
Danika Mason - X
19 febbraio 2026 | 14.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sguardo smarrito, parole biascicate e frasi quasi prive di senso. Quello che doveva essere un semplice collegamento dai Giochi invernali di Milano Cortina si è trasformato in un caso mediatico internazionale .

Protagonista, suo malgrado, la giornalista australiana Danika Mason, volto di ‘Channel 9’ e inviata del programma Today. Durante il collegamento dedicato agli eventi sportivi della giornata, Mason è apparsa con voce impastata e lo sguardo poco lucido per poi dire cose del tutto fuori contesto, come il prezzo del caffè. "Il prezzo del caffè qui va benissimo, è quello americano che dovremo imparare a sopportare. Sulle iguane, invece, non so dove vogliamo andare a parare", ha detto con sguardo confuso.

Il video ha fatto rapidamente il giro sui social, dividendo gli utenti tra chi ha difeso la giornalista e chi invece ha parlato di un comportamento poco professionale. Il giorno successivo Mason è tornata in onda e, al termine del servizio, ha chiesto scusa pubblicamente. Ha ammesso di aver "sottovalutato la situazione" e di aver bevuto prima della diretta, spiegando che il freddo e il non aver cenato hanno amplificato gli effetti dell’alcol: "Voglio assumermi la piena responsabilità, non è lo standard che mi impongo", ha dichiarato, mortificata.

Per difenderla è intervenuto anche il primo ministro australiano Anthony Albanese, che ha invitato a ridimensionare il caso, suggerendo che potesse trattarsi anche di semplice stanchezza da viaggio e di fuso orario.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano cortina Danika Mason Danika Mason ubriaca giornalista ubriaca video
Vedi anche
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza