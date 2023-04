Milano, neonata trovata morta in cassonetto per raccolta di abiti

L'allarme dato da un uomo ieri intorno alle 20, in corso le verifiche sulle telecamere della zona

Il corpo di una neonata, probabilmente nata solo da poche ore, è stato trovato senza vita all'interno di un cassonetto della raccolta di indumenti usati a Milano, nel quartiere di Città Studi all'angolo tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini.

Il ritrovamento è stato fatto da un uomo che ieri, venerdì 28 aprile, intorno alle 20, si è avvicinato al cassonetto e si è accorto della presenza della neonata dando l'allarme al 118. La bimba era stata come "adagiata", quasi a volere che fosse presto trovata. Sul caso indaga la Squadra mobile.

Dai primi riscontri medico legali sul corpicino, non ci sono segni di violenza. Le ricerche della polizia puntano anche sugli ospedali, per vedere se la neo mamma possa dover ricorrere a delle cure per problemi legati al post parto, ma è dalle telecamere della zona che gli inquirenti si aspettano di dare un volto a chi - forse spaventata - ha lasciato la bambina nel cassonetto della Caritas.