E' di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere di viale Monza, a Milano, mentre era in corso il montaggio di una cabina in un vano ascensore. I due lavoratori sono caduti da circa 20 metri. La vittima è un uomo di 55 anni. Il collega, 26enne, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda dove è stato sottoposto a intervento chirurgico