Milano, passanti accoltellati in rapine: chi è l'aggressore

E' solo uno l'autore delle rapine e degli accoltellamenti avvenuti questa sera a Milano, in zona Stazione Centrale. A quanto si apprende, si tratta di un uomo, probabilmente di origine nordafricana, ancora da identificare. E' stato fermato dai motociclisti della sezione 'Nibbio' dell'Ufficio prevenzione generale, che lo hanno rintracciato in via Venini, a poca distanza dal luogo della seconda aggressione, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni.

L'uomo è stato trovato con addosso tre cellulari, due dei quali provento delle rapine effettuate poco prima in via Sammartini, e un terzo su cui gli investigatori stanno facendo accertamenti. Con sé l'aggressore aveva anche il coltellino multiuso, utilizzato per accoltellare le vittime.

In via Sammartini, poco dopo le 17.30, quando sono state aggredite e rapinate una 34enne spagnola, trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo con un trauma al volto da colluttazione, e una 58enne salvadoregna. Passati pochi minuti, nella vicina viale Brianza, l'uomo ha tentato di rapinare una ragazza di 24 anni, che stava camminando in compagnia del fidanzato, di un anno maggiore di lei. I due giovani, feriti lui al torace e lei al collo con un'arma da taglio, sono stati portati in codice giallo al Policlinico di Milano.

Al momento dell'aggressione, un uomo di 68 anni è uscito dal portone della sua abitazione, al civico 27 di viale Brianza, e ha tentato di sventare il tentativo di rapina, ma è stato colpito con il coltello. L'anziano, ferito gravemente a una spalla, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Grave anche l'ultimo dei feriti: un uomo di 57 anni, residente in zona, che al momento delle aggressioni era seduto ai tavoli esterni di un bar a pochi metri di distanza. Sentendo le grida, è intervenuto in soccorso delle vittime, ma ha ricevuto a sua volta una coltellata al braccio. Il 57enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo.