Milano Premier Padel P1, sorteggiato il tabellone

I giocatori più forti del mondo ora conoscono il loro cammino verso la finale. Con il sorteggio del tabellone principale, che si è svolto all'Hotel Melià, è ufficialmente iniziato il Milano Premier Padel P1, ultima tappa della stagione del circuito che fa capo alla International Padel Federation (FIP) e sostenuto dalla Professional Padel Association (PPA), la realtà che riunisce i giocatori professionisti, e da Qatar Sports Investments (QSI) in programma da lunedì 5 a domenica 11 dicembre all'Allianz Cloud.

I big entreranno tutti in scena nel secondo turno del tabellone a 48 coppie e sono attesi in Italia nelle prossime ore, al termine del Major Premier Padel di Monterrey (Messico), con quarti di finale, semifinali e finale previsti in questo weekend. Al sorteggio, trasmesso in diretta streaming sui profili social del torneo, hanno partecipato tra gli altri José Catalan (Chief Sports Officer della FIP), Guillermo Alcaide e Alejandro Villaverde (PPA) e il supervisor del torneo Nicola Antonelli, ma anche due dei giocatori italiani che hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale, Lorenzo Di Giovanni e Daniele Cattaneo, a cui il sorteggio ha riservato il derby italiano contro i neocampioni nazionali Marco Cassetta e Simone Cremona.

Una sfida tutta azzurra con in palio un posto al secondo turno: per chi vince, c'è la sfida contro Jeronimo "Momo" Gonzalez e Alejandro Ruiz, teste di serie numero 6. Alejandro Galan e Juan Lebron, prima testa di serie, attendono una coppia qualificata, mentre dall’altra parte del tabellone ci sono Paquito Navarro e Juan Tello, opposti al secondo turno al vincente del match tra Chillaron/Esbri e Santana/Suescun. Nella mattinata di oggi, al Lorenteggio 1947, sono iniziate le qualificazioni al tabellone principale, che proseguiranno anche nella giornata di domenica, quella decisiva per completare il main draw con le ultime otto coppie che si uniranno alle 37 già ammesse per ranking e alle tre wild card. Da lunedì, alle ore 9, all'Allianz Cloud si inizierà a fare sul serio: per la prima giornata della settimana è prevista un'unica sessione, mentre da martedì il programma verrà diviso in due, tra quella mattutina e quella pomeridiana.