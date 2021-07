Incidente a Capri. Un minibus è uscito di strada precipitando per una ventina di metri nella zona di Marina Grande. L'autista è morto, decine i feriti di cui due in gravi condizioni. Mentre percorreva una salita ha urtato una ringhiera di protezione del marciapiede precipitando lungo una scarpata per una ventina di metri, finendo la sua corsa contro uno stabilimento balneare.