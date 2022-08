Mo, cancellata l'amichevole Juve-Atletico Madrid di domani sera a Tel Aviv

L'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, in programma domani sera alle 20.30 a Tel Aviv, non si disputerà a causa dell'aumento delle tensioni nelle ultime ore in Israele e nella Striscia di Gaza. Lo annuncia l'Atletico Madrid su Twitter. Secondo la stampa spagnola, il match si potrebbe disputare a Torino. Lo scrive 'Marca' sul suo sito ufficiale. Il capoluogo piemontese sembra la soluzione più probabile per permettere a bianconeri e colchoneros di effettuare un ultimo match prima dell'inizio dei rispettivi campionati.