Moda circolare, Zalando si unisce alla rete di Ellen MacArthur Foundation

(Adnkronos)

Zalando si unisce alla principale rete per l’economia circolare a livello mondiale aderendo alla Ellen MacArthur Foundation (Emf). "La nuova collaborazione è in linea con l’impegno della piattaforma per l’applicazione - spiega Zalando - dei principi della circolarità e l’estensione del ciclo di vita di almeno 50 milioni di prodotti di moda entro il 2023".

La Emf mira ad accelerare la transizione globale verso un’economia circolare basata su tre principi: riduzione di scarti e inquinamento, recupero di prodotti e materiali e rigenerazione dei sistemi naturali.

"Il nostro obiettivo è di essere una piattaforma di moda sostenibile con un impatto netto positivo sulle persone e sul pianeta. Come principale piattaforma europea per la moda e lo stile di vita, collaboriamo con il settore per guidarne il cambiamento e sviluppare un’economia più sostenibile e circolare. Unendoci alla rete della Ellen MacArthur Foundation possiamo collaborare più strettamente con le organizzazioni di altri settori che ne fanno parte e con gli esperti di economia circolare. Il nostro contributo consiste nella capacità di far crescere le idee, nelle competenze tecnologiche e nella possibilità di avere accesso a oltre 3.000 marchi e 35 milioni di clienti. Insieme crediamo di poter fare la differenza", spiega Laura Coppen, responsabile della circolarità di Zalando.

"Siamo lieti di accogliere Zalando nella nostra rete - sottolinea Joe Murphy, Network Lead della Ellen MacArthur Foundation - Zalando si è impegnata ad applicare i principi e le prassi dell’economia circolare e a estendere il ciclo di vita di almeno 50 milioni di articoli entro il 2023 per accelerare la transizione della moda verso un’economia circolare. Speriamo di velocizzare questo percorso aiutando la piattaforma a sfruttare la nostra rete di potenziali collaboratori".

L’adesione è una nuova iniziativa che rientra nell’ambito di do.More, la strategia di Zalando per la sostenibilità lanciata nell’ottobre 2019.