Armani Casa, 'Origini' celebra le icone di design dello stilista

Viene presentata nel grande negozio milanese di Corso Venezia 14, la collezione Armani/Casa 2026, intitolata 'Origini'. Un luogo emblematico che racchiude lo spirito e le origini dell’interior design e del vivere in chiave Armani. 'Origini' è anche il titolo del nuovo progetto espositivo, immaginato come un racconto fluido che, partendo dalle icone del design dello stilista, si espande evocando il gusto delle sue case, le cui atmosfere definiscono una serie di scene arredate. L’icona è espressione più pura della visione Armani, condensata in oggetti riconoscibili e senza tempo che, pur evolvendosi, mantengono intatto il proprio valore.

Le vetrine su strada ne incorniciano simbolicamente otto - la poltrona Baloon, la consolle Seine, il mobile bar Riesling, la sedia da regista Dustin, la poltroncina Tokyo, il paravento Winchester, la lampada Logo e il coffee table Danzica - affiancando all’originale la sua versione aggiornata. L’allestimento gioca sull’alternanza: da un lato, l’oggetto nella sua forma iniziale, dall’altro, la sua ‘evoluzione’, percepibile dall’esterno solo come sagoma filtrata da un vetro opaco, che si rivela pienamente solo all’interno del negozio. Al pianterreno, grandi drappeggi di tessuto nero rivestono le pareti e, come quinte teatrali, fanno risplendere le teche dorate.

Al primo piano, lo spazio che invita all’esplorazione si configura come una bussola silenziosa che orienta il percorso e introduce i tre ambienti dedicati interamente al living – fulcro dell’abitare – destinato all’accoglienza e alla relazione e che, offrendosi per primo allo sguardo, svela la personalità di chi la abita. Qui ogni area è definita da un delicato acquerello di grandi dimensioni realizzato a mano, che evoca dettagli distintivi delle dimore di Giorgio Armani. Il dipinto che rappresenta la parete di quadri del soggiorno della casa milanese dello stilista - luogo in cui emerge il suo linguaggio progettuale senza tempo - fa da sfondo al nuovo tavolo da gioco Borgonuovo, alle sedie imbottite Classic rivestite nel delicato tessuto jacquard BRrighton con motivo ispirato alle composizioni Armani/Fiori, e alla lampada Logo nella nuova versione da terra. La morbidezza delle cromie si contrappone al pavimento a scacchiera in bianco e nero, in dialogo con il disegno del tavolo da gioco.

Il richiamo alla scala e alle pantere nere scolpite, ambiente tra i più noti della dimora milanese di Giorgio Armani, caratterizza la presentazione del divano rivestito nel prezioso tessuto Bilbao in lino con la trama di ciniglia stonewashed e delle poltrone rivestite nel tessuto Berlin, jacquard floreale con un fondo effetto craquelé, entrambe della serie Albert, del coffee table e del side table Brera in frassino tinto nero con bordo in metallo color oro, dotati di piccoli vassoietti estraibili a contrasto, e delle lampade LogoO. Colori, forme e texture si armonizzano in un’espressione di grande equilibrioLa parete dipinta con il camino e la grande vetrata definisce lo spazio intimo e introspettivo, un rifugio accogliente che invita alla meditazione e al relax. L’arredo comprende la nuova serie di divani Playnel tessuto Bretagne, in lana pettinata e garzata morbida al tatto, le poltrone Byron, i tavolini bassi, il side table e la libreria del sistema Play, che combina il cuoio naturale con il legno di noce canaletto.

L’ultimo ambiente è dedicato ai momenti di vacanza condivisi con le persone care. La riproduzione pittorica di un tranquillo paesaggio marino e di tende chiare raccolte e mosse dalla brezza ricorda Pantelleria e fa da sfondo al grande divano modulare Brando, costituito da un unico foglio in rovere grigio chiaro sabbiato su cui si appoggiano cuscini in tessuto Bombai di shantung di seta chiné. Completano l’allestimento i tavoli bassi curvi Brando e le lampade da tavolo Retta. Ogni scena è completata dalla serie di nuovi accessori, espressione dell’arte dell’accoglienza di Armani/Casa, pensati per integrarsi negli ambienti e definirne l’atmosfera con naturalezza.

'Origini' esprime il forte senso di continuità dello stile Armani, coniugando il gusto per la sintesi e l’attenzione per l’evoluzione dei tempi. E nel negozio di Corso Venezia, il progetto, oltre alla celebrazione dello stile Armani, rimette in circolo le sue icone, mettendole a confronto diretto con le loro evoluzioni. Dalle vetrine fino agli interni, l’allestimento costruisce un percorso chiaro: mostrare come il linguaggio estetico di Armani si sia trasformato nel tempo senza perdere riconoscibilità.