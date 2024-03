Dolomia Rose Therapy, ricerca conferma effetti positivi su psiche

Una ricerca scientifica realizzata da Unired, spin off dell’università di Padova e Tsw ha evidenziato i benefici dell'applicazione cosmetica a livello neuro-percettivo. In particolare, lo studio ha indagato e misurato in modo "oggettivo e replicabile" gli effetti di siero e crema Rose Therapy di Dolomia, confermando gli effetti positivi sullo stato d’animo.

La ricerca dimostra come questi trattamenti multisensoriali "siano in grado di generare sentimenti positivi (calma, serenità, ricarica) e ridurre lo stress". Secondo l’analisi quantitativa condotta con interviste mirate e l’impiego di almeno tre strumenti diversi di neurofeedback, Rose Therapy ha attivato sul campione coinvolto un senso di miglioramento percepito sia a livello mentale che cutaneo e ha mantenuto questo grado di apprezzamento nel tempo.

In particolare, sono stati registrati effetti positivi su parametri come la progressione al miglioramento del benessere cutaneo, la percezione di ringiovanimento, l’attivazione di sentimenti positivi e l’effetto de-stressante. Rose Therapy, secondo quanto riportato dallo studio, "ha effetti positivi sia a livello esplicito che implicito, confermando la sua capacità di offrire benefici tangibili e percettivi". Inoltre, è degno di nota il dato sulla significativa riduzione dello stress riscontrata già dopo una settimana di utilizzo del prodotto. Una dimostrazione "del fatto che Rose Therapy non solo eccelle nel migliorare la percezione del benessere ma offre anche risultati rapidi nel mitigare lo stress, rendendolo un compagno ideale per un percorso di bellezza e benessere".