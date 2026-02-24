'Franca Sozzani-Paving the Way', documentario ricorda storica direttrice Vogue Italia

Fondazione Sozzani presenta 'Franca Sozzani-Paving the Way', documentario prodotto da Quoiat Films per Qatar Museums e Doha Film Institute, scritto e diretto da Federica Cellini e Francesco Zippel e la consulenza editoriale di Sara Sozzani Maino. Attraverso resoconti intimi, momenti iconici e interviste inedite, il documentario offre un viaggio visivo sulla figura di Franca Sozzani, icona dell’editoria internazionale e sostenitrice di influenti designer contemporanei. L’evento è patrocinato dal Comune di Milano e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Il documentario include la partecipazione di personaggi come Wadha Al Hajri, Paul Andrew, Arthur Arbesser, Mohammed Ashi, Sara Battaglia, Nicolò Beretta, Paula Cademartori, Maria Grazia Chiuri, Marco De Vincenzo, Alessandro Dell’Acqua, Silvia Venturini Fendi, Alberta Ferretti, Galib Gassanoff, Massimo Giorgetti.

E ancora, Andrea Incontri, Stella Jean, Nicholas Kirkwood, Lupo Lanzara, Sébastien Meyer & Arnaud Vaillant, Amina Muaddi, Pierpaolo Piccioli, Delfina Pinardi, Marco Rambaldi, Simone Rocha, Corrada Rodriguez D’Acri, Remo Ruffini, Nikita e Tina Sutradhar, Maria Sole Torlonia, Giambattista Valli, Uma Wang, Carla Sozzani e Sara Sozzani Maino. La proiezione non è un omaggio a una personalità straordinaria ma un atto di continuità. Rappresenta un invito concreto a sostenere le nuove generazioni. 'Paving The Way-Franca’s Legacy' si afferma come un progetto dal forte valore pubblico, capace di trasmettere un’eredità di inclusione e responsabilità, rafforzando il legame tra istituzioni, creativi e comunità globale. 'Paving The Way-Franca’s Legacy' nasce in collaborazione con The Franca Sozzani Fund for Preventive Genomics, Harvard Medical School.

L’obiettivo del fondo creato dal figlio di Franca Sozzani, Francesco Carrozzini, è raggiungere i migliori risultati nella ricerca e nella difesa della genomica preventiva, in modo che tutti, indipendentemente dall’etnia o dalla provenienza socioeconomica, possano avere accesso a strategie personalizzate per promuovere la salute. Dal 25 al 27 febbraio, insieme a Paving the Way – Franca’s Legacy verrà proiettato anche Chaos and Creation di Francesco Carrozzini, presentato alla 73esima Mostra del Cinema di Venezia nel 2016 incentrato sulla figura di Franca Sozzani come direttrice di Vogue Italia, che mette in luce la sua influenza rivoluzionaria sugli editoriali di moda. Il film è stato inserito da Hollywood Reporter nella lista dei dieci documentari di moda più importanti del decennio.