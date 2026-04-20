H&M Home debutta alla Milan Design Week e presenta collaborazione con Kelly Wearstler

La collezione Kelly Wearstler per H&M Home, svelata in occasione della Milan Design Week, reinterpreta il concetto di arredo come un sistema modulare ed evolutivo: piccoli elementi che si trasformano in qualcosa di più grande. Ogni componente si muove, si espande e dialoga con l’ambiente circostante, fondendo materiali, forme e spazio e accompagnando i rituali quotidiani che definiscono la nostra identità. Questo traguardo rappresenta un’evoluzione audace per il brand, che introduce per la prima volta arredi affiancati da oggetti di design, all’interno di una collaborazione con una designer. L'installazione, aperta al pubblico dal 21 al 26 aprile, è ospitata a Palazzo Acerbi, palazzo barocco del XVII secolo, rimasto a lungo chiuso al pubblico. Dietro la sua facciata austera si cela una ricchezza architettonica che crea un contrasto potente con l’estetica contemporanea e audace della collezione.

“La collaborazione con Kelly Wearstler - afferma Evelina Kravaev-Söderberg, Head of Design & Creative di H&M Home - esplora il modo in cui il design può plasmare la nostra quotidianità, attraverso pezzi espressivi e adattabili. Con l’installazione alla Milan Design Week ampliamo il nostro universo creativo, offrendo nuovi modi di vivere H&M Home. Presentare la collezione a Palazzo Acerbi ci permette di tradurre queste idee in un ambiente fisico che invita il pubblico a entrare in connessione profonda con la collezione".

“Per il mio debutto alla Milan Design Week, H&M Home è il partner ideale - commenta Kelly Wearstler -. La presenza globale del brand e il suo talento nello storytelling si allineano perfettamente con la mia visione. Portare questa collezione a Milano e mostrare come i pezzi prendano vita in uno spazio reale è ciò che mi entusiasma di più". Ispirata ai gesti che scandiscono la quotidianità e alla sinergia modulare della collezione, l’installazione – prodotta dall’acclamato Studio Boum – si sviluppa come un percorso immersivo, coreografato attraverso i sensi. Ogni ambiente rivela una dimensione distinta di questa esperienza poliedrica, trasformando ogni percezione in un gesto rituale che guida i visitatori verso la presenza e la connessione. La presentazione include nove oggetti selezionati della collezione; la collezione completa di 29 pezzi sarà lanciata il 3 settembre prossimo. La collezione Kelly Wearstler H&M Home sarà invece disponibile dal 3 settembre in selezionati punti vendita e online.