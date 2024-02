Naomi chiude show Dolce&Gabbana tra applausi

È l’inconfondibile falcata di Naomi Campbell a chiudere la sfilata di Dolce&Gabbana dedicata al prossimo autunno-inverno e andata in scena al Teatro Metropol di Milano. La supermodella è stata salutata da uno scroscio di applausi mentre incedeva sulla catwalk fasciata in un reggiseno di pizzo, gonna pareo e coppola con veletta calata sulla testa.

In passerella il duo creativo ha reinterpretato le mille anime del tuxedo, capo iconico e “simbolo dello stile più puro”, come hanno osservato i due stilisti. A sfilare con Naomi anche le super top Eva Herzigova e Mariacarla Boscono mentre in prima fila erano presenti l’attrice americana Eva Mendes, Bianca Balti, Ashley Graham, Fai Khadra e i cantanti Mahmood e Annalisa, reduci dal Festival di Sanremo.