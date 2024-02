Elezioni Sardegna, stilista Marras: "Todde può fare differenza per sensibilità e preparazione"

"Ho appena finito di dedicare la mia ultima sfilata alla 'Judichissa' di Sardegna Eleonora d'Arborea, spero che la nuova presidente abbia la stessa attenzione per le donne"

"Ho appena finito di dedicare la mia ultima sfilata alla 'Judichissa' di Sardegna, Eleonora d'Arborea. Auguro alla presidente Alessandra Todde di avere la stessa lungimiranza, coraggio e determinazione della famosa Giudicessa. La stessa attenzione nei confronti delle donne, del popolo sardo e del territorio". Così all'Adnkronos lo stilista Antonio Marras, che aggiunge: "Dopo 75 anni una donna presidente può fare la differenza per sensibilità, preparazione e dedizione per un nuovo corso della Sardegna al centro del Mediterraneo come crocevia di popoli e culture senza barriere".