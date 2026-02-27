circle x black
Cerca nel sito
 

Vivian Jenna Wilson, la figlia trans di Elon Musk in passerella per Gucci

Il loro rapporto si è interrotto da diversi anni. La giovane ha infatti tagliato i ponti con il padre, assumendo il cognome della madre

Vivian Jenna Wilson, foto ufficio stampa Gucci
Vivian Jenna Wilson, foto ufficio stampa Gucci
27 febbraio 2026 | 20.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vivian Jenna Wilson, figlia primogenita di Elon Musk, che nel 2022 ha intrapreso il percorso di transizione di genere assumendo il cognome della madre, è apparsa oggi in passerella per Gucci, a Milano. La modella ha calcato la passerella fasciata in un lungo abito bianco, precedendo l'uscita finale di Kate Moss nella prima sfilata di Demna alla direzione creativa della maison fiorentina.

Il rapporto tra Elon Musk e sua figlia è interrotto da diversi anni. La giovane ha infatti tagliato i ponti con il padre, citando la sua identità di genere e arrivando a cambiare legalmente nome e cognome per non essere più associata a lui.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vivian jenna wilson oggi vivian jenna wilson musk figlia di elon musk elon musk padre
Vedi anche
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video
Sanremo, l'omaggio di Serena Brancale: "In finale con un vestito di mia madre" - Video
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza