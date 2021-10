Modena, Nas sequestra 20 tonnellate di carne

Lasciate sul pavimento, erano in pessime condizioni

Oltre 20 tonnellate di carni suine in cattivo stato di conservazione sono state sequestrate dai carabinieri del Nas di Parma nel corso di servizi di controllo svolti nell'ambito della produzione e del commercio di prodotti alimentari. Cosce suine congelate, destinate alla produzione di prosciutti crudi, in violazione ai principi generali di igiene e sicurezza alimentare, erano stati lasciati sul pavimento dello stabilimento, che si presentava in pessime condizioni, con sporcizia diffusa, tracce di ruggine, sangue animale e residui del lavaggio di attrezzature da officina.