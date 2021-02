Molise in zona rossa, le regole: cosa si può fare

(Adnkronos)

Il Molise chiede e ottiene la zona rossa, con regole e misure rigide per arginare la diffusione del coronavirus. La regione oggi registra altri 131 contagi in un quadro di sofferenza degli ospedali. "Ho richiesto di rendere tutta la regione Molise zona rossa da lunedì 1 Marzo. Il governo ha accolto la mia istanza. È un momento delicato per il nostro territorio e chiedo al Governo - che gestisce la Sanità in Molise attraverso un Commissario nominato da Roma - di cambiare strategia e attivare tutte le misure necessarie. Da parte della Regione, per le residue competenze che ci rimangono, siamo a disposizione", ha scritto il presidente della Regione Molise Donato Toma su Facebook.

La Regione Molise "ci ha contattato e ha espresso la volontà di andare in zona rossa e in questi casi non possiamo che accogliere tale richiesta", ha precisato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, rispondendo ai giornalisti durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio regionale sull'epidemia di Covid-19.

Zona rossa, le regole

L'ingresso in zona rossa comporta per il Molise una, stretta con misure e divieti più rigidi: chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

A scuola, didattica a distanza per la secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

Stop allo sport, ad eccezione di quello di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale. Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.