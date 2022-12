Mondiali 2022, Brasile e Svizzera agli ottavi. Camerun e Serbia out

Brasile e Svizzera agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Camerun e Serbia eliminate. Sono i verdetti del Gruppo G dopo le gare della terza e ultima giornata. Il Brasile chiude al primo posto con 6 punti dopo la sconfitta per 1-0 con il Camerun, terzo a quota 4 ed eliminato nonostante l'impresa. La Svizzera batte la Serbia per 3-2 e si piazza seconda a 6 punti, alle spalle della selecao per differenza reti. Per i serbi, ultimo posto con 1 punto.

CAMERUN-BRASILE - Il Camerun lascia i Mondiali ma si toglie lo sfizio di battere il Brasile. Finisce 1-0 grazie al gol che Aboubakar realizza al 91': cross da destra, colpo di testa perfetto da 10 metri e palla in rete.

SERBIA-SVIZZERA - In un match ricchissimo di occasioni ed emozioni, i rossocrociati sbloccano il risultato al 20' con Shaqiri, che fa centro da destra complice la deviazione di un avversario: 0-1. La Serbia pareggia al 26' con un perfetto colpo di testa di Mitrovic (1-1) e mette la freccia al 35' con la rete di Vlahovic, che azzecca il diagonale mancino e trova l'angolo basso: 1-2. Prima del riposo arriva il pareggio svizzero con Embolo, a bersaglio con un rasoterra preciso: 2-2 al 44'. In avvio di ripresa, al 48', la Svizzera trova il 3-2 decisivo: splendida azione corale, Vargas rifinisce di tacco e Freuler insacca. Gol della vittoria e della qualificazione.