Mondiali 2022, Brasile eliminato e ct Tite lascia

"E' finito un ciclo, sono in pace con me stesso"

"E' una sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. È finito un ciclo, l'avevo detto più di un anno e mezzo fa". Con queste parole in conferenza stampa il ct del Brasile Tite ufficializza il suo addio alla panchina verdeoro dopo la sconfitta ai rigori contro la Croazia nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Tite si è seduto sulla panchina della selecao nel 2016. In 81 partite ha ottenuto 60 vittorie, 15 pareggi e 6 sconfitte. In 2 avventure ai Mondiali non è mai andato oltre i quarti di finale. L'unico successo è rappresentato dal trionfo nella Coppa America del 2019.