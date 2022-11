A partire dalle 11, in programma 4 match

Oggi, lunedì 28 novembre, sono in programma 4 partite ai Mondiali di calcio di Qatar 2022. Ecco come seguire i match in tv:

Ore 11:00 - Gruppo G: Camerun - Serbia (Rai 2, streaming su RaiPlay);

Ore 14:00 - Gruppo H: Corea del Sud - Ghana (Rai 2, streaming su RaiPlay);

Ore 17:00 - Gruppo G: Brasile - Svizzera (Rai 1, streaming su RaiPlay);

Ore 20:00 - Gruppo H: Portogallo - Uruguay (Rai 1, streaming su RaiPlay).