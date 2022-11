Mondiali Qatar 2022, Giappone-Costa Rica 0-1

Il Costa Rica batte il Giappone 1-0 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo E dei Mondiali di Qatar 2022. La selezione americana si impone con il gol di Fuller, a segno all'81', e torna in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Le due nazionali sono appaiate a 3 punti nel gruppo che comprende Spagna (3) e Germania (0), impegnate stasera nel confronto diretto.

Il verdetto allo stadio Ahmad bin Ali di Al Rayyan matura al termine di una gara che non offre praticamente nulla nel primo tempo e che si accende parzialmente nella ripresa. I primi 45 minuti sono un concentrato di errori: non si vede un'azione degna di nota, i portieri restano a guardare tra gli sbadigli del pubblico, poco coinvolto dai ritmi soporiferi. Il Giappone prova ad accelerare in avvio di ripresa e con Morita chiama alla parata Keylor Navas: l'estremo difensore se la cava con un intervento a mano aperta.

I nipponici cercano di sfondare centralmente con rapide combinazioni e si procurano 2 punizioni dal limite: chance ghiotte, sprecate però con conclusioni che non centrano la porta. Il Costa Rica bada a difendersi, quasi disinteressato alla fase offensiva. All'81', però, la sorpresa. Il Giappone gestisce con superficialità un disimpegno nella propria trequarti e perde palla, il Costa Rica è 'costretto' ad attaccare. Fuller, servito al limite dell'area, pennella un morbido sinistro che sorprende Gonda: il portiere del Giappone sfiora soltanto, palla in rete e 1-0. La selezione asiatica si scuote e cerca di raddrizzare la situazione in extremis. Il tempo ci sarebbe, la lucidità no: i nipponici creano solo una mischia nell'area di Navas, troppo poco per evitare il ko.