Monopattini elettrici: prosegue il trend di vendite positivo

A due o tre ruote, questi mezzi possono avere un'autonomia per qualche decina di chilometri e consentire di bypassare il traffico cittadino, così da raggiungere qualsiasi destinazione con più agevolezza. I modelli in commercio sono molteplici, con caratteristiche diverse, da valutare sulla base delle proprie esigenze, e fasce di prezzo variabili.

Le caratteristiche fondamentali di un monopattino

Individuare il prodotto più adatto alle proprie necessità può non essere semplice, vista la molteplicità di proposte attualmente sul mercato. In questi casi, un aiuto in fase di scelta può arrivare da portali specializzati come monopattinoelettrico.pro, che mette a disposizione guide all’acquisto dei monopattini elettrici utili per confrontare le caratteristiche e le peculiarità dei migliori modelli disponibili sul mercato.

Senza dubbio, uno degli aspetti di cui tenere conto durante la valutazione è innanzitutto l’alimentazione. La batteria al litio ricaricabile è un must dei monopattini elettrici e non dura meno di 24 mesi se ricaricata correttamente, inoltre ha un'autonomia che va dai 20 agli oltre 40 chilometri a seconda anche della velocità. Ovviamente, anche per una questione di leggi, non si possono superare i 25 chilometri orari. Farà la differenza anche il tempo stesso di ricarica, che di solito è di qualche ora per garantire un uso continuativo del mezzo.

Il motore avrà a suo completamento dei freni idonei, che possono essere i classici a disco, ovvero con un sistema di pinze che bloccano automaticamente il disco accanto alla ruota, oppure a tamburo con un cilindro rotante o ancora hub con mozzi e cuscinetti. In ogni caso, occorrerà valutare bene il tipo di terreno che si vuole affrontare, se molto ripido o pianeggiante, oppure se dissestato o meno. In tal senso, grande importanza rivestono anche le ruote, con pneumatici più o meno scanalati e provvisti o no di camera d'aria. Il sistema frenante può essere presente su entrambe o su una sola.

Quali fattori valutare in fase di acquisto

La struttura del monopattino è pensata per sopportare il peso medio di un adulto nonostante la lega di alluminio spesso utilizzata abbia un peso netto di poco più di 10 chili. Ovviamente, sulla comodità di guida inficiano anche le sospensioni che, al pari dei già citati freni, possono essere montate sia su una sola ruota che su entrambe.

Altra caratteristica quasi imprescindibile sul monopattino elettrico è lo schermo LCD, spesso integrato quasi al manubrio per occupare meno spazio, ma che consta di funzioni di accensione e spegnimento, nonché indicazione della velocità e, talvolta, persino della carica residua della batteria per non rimanere mai a piedi.

Tramite i comandi touch, poi, si possono anche azionare i fari per le ore serali o in caso di scarsa visibilità: in caso si usi il monopattino di frequente in queste condizioni, si può così contare sia sull'illuminazione anteriore che su quella posteriore per essere individuati più facilmente e in piena sicurezza. Occorre ricordare che la pioggia, se intensa e continuativa, potrebbe danneggiarne le parti elettriche, quindi occorre evitare di usarlo in condizioni meteo estreme.

L'uso del monopattino elettrico, quindi, comporta notevoli vantaggi, a cominciare dall'estrema ecosostenibilità, ma anche dalla comodità di portarlo davvero ovunque: lo si può ripiegare per salire su un mezzo pubblico, riporre nel portabagagli per raggiungere una destinazione più lontana e conservare in casa o in garage occupando pochissimo spazio.

L'uso è davvero molto semplice e, anzi, per una maggiore stabilità taluni modelli sono dotati anche di una terza ruota aggiuntiva: il consiglio è sempre quello di utilizzarlo ancor più in sicurezza con un casco anche parziale per proteggersi da eventuali urti o cadute.

