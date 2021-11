Montecarlo, principe Alberto: "Charlene in una località segreta, ha bisogno di cure psicologiche"

Lontano dal Principato, in una località tenuta segreta in Europa, in un centro di eccellenza. Cure, riposo, ma soprattutto sostegno psicologico. E' quanto rivela il settimanale francese 'Point de vue' che riporta un'intervista esclusiva al principe Alberto di Monaco, nel giorno della festa nazionale, al magazine 'People'.

"E' quello che desiderava mia moglie - ha dichiarato il principe Alberto - essere seguita dal punto di vista medico. E' stanca, sfinita fisicamente e moralmente, non sarebbe stata in grado di partecipare a nessuna delle cerimonie in programma. Una situazione - ha tenuto a precisare- che non è assolutamente legata al nostro matrimonio. Tra di noi nessun problema".