Montezemolo: "Difficile trovare manodopera, puntare su migranti"

"Ci sono molti lavori che gli italiani non vogliono fare. Uno dei temi è quello che riguarda la possibilità di avvicinare al lavoro tanti migranti. Oggi dobbiamo fare un grande investimento di formazione di tante persone anche di qualità che arrivano dalla Siria e da tanti altri Paesi e che potrebbero essere utilizzati per dei lavori che gli italiani non fanno. Ci sono in Italia tanti posti di lavoro vuoti, basta sentire il ministro del Turismo o delle Politiche agricole. E' difficile trovare manodopera". Ad affermarlo a 'SkyTg24' è l'ex presidente di Confindustria e presidente di Ntv, Luca Cordero di Montezemolo.