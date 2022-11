Monti (Adsp Sicilia occidentale): 'A Trapani cantieri dragaggio per 67 mln'

"Oggi abbiamo 67 milioni di cantieri di dragaggio in piedi a Trapani, dove ho ereditato un piano regolatore del 1962, senza neanche la bozza di un progetto". A dirlo è stato Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità portuale di sistema del mare di Sicilia occidentale, durante la conferenza stampa in cui è stato presentato l'accordo quadro tra Adsp e il Comune di Palermo. A firmare l'intesa che punta a decongestionare il traffico in via Crispi e a valorizzare l'intero waterfront cittadino oltre a Monti il sindaco Leoluca Orlando.