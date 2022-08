Morta Anne Heche, l'addio di Ellen DeGeneres

"Questo è un giorno triste. Mando ai figli, alla famiglia e agli amici di Anne tutto il mio amore". Così sul suo profilo Instagram Ellen DeGeneres ha ricordato l'attrice morta ieri a Los Angeles per le conseguenze dello schianto in auto contro una casa avvenuto nei giorni scorsi. Le due erano state legate sentimentalmente dal 1997 al 2000, diventando una delle coppie omosessuali più famose dell'epoca. Poi Anne, che non aveva mai nascosto la propria bisessualità, si era legata al cameraman Coley Laffoon, che aveva sposato nel 2001 e da cui aveva avuto nel 2001 il figlio Homer, per poi divorziare nel 2009. Nel 2007 era stata legata invece all'attore James Tupper, da cui ha avuto il suo secondo figlio, Atlas, nato nel 2009. La coppia si era poi separata nel 2018.