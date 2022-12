Morte Ratzinger, Luxuria: "Spiace per l'uomo ma non dimentico i suoi attacchi"

"Scompare un uomo importante, un punto di riferimento per il mondo cattolico, mi dispiace per la perdita della persona e della sofferenza, però non posso essere ipocrita da tacere i grandi contrasti che ha avuto la comunità Lgbt con il suo pontificato, contrasti che si sono affievoliti con Papa Francesco". L'ex parlamentare e attivista Lgbtq+ Vladimir Luxuria interviene così, interpellata dall'Adnkronos, sulla scomparsa di Papa Benedetto XVI.

"Ricordo le sue prese di posizioni molto frequenti, al limite dell'ossessione, su tutti i temi e le leggi che potessero favorire le nostre vite, i nostri affetti. Sicuramente mi dispiace per la perdita dell'uomo, ma non posso essere ipocrita e dimenticare le ingerenze e le dichiarazioni molto forti contro di noi. Quella che mi ferì in modo più forte fu il definire l'omosessualità 'socialmente pericolosa', quella frase ha eretto il muro più grande tra noi e il Vaticano. Ha etichettato le nozze gay come 'il potere antispirituale dell'Anticristo' o come 'autodistruzione della società'" sottolinea.

"Ora mi auguro che questo dialogo dell'abbattimento dei muri e di costruire dei ponti, usando i mattoni di questi muri demoliti, possa continuare nel futuro e che non ci sia più questa lotta così aspra, pur nel rispetto delle diverse posizioni, tra la nostra comunità, il Vaticano e tutte le religioni" conclude Vladimir Luxuria.