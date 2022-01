Il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli è morto nella notte. Era ricoverato dal 26 dicembre scorso per il sopraggiungere di una rara complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Sassoli 65 anni, giornalista professionista dal 1986 è stato vicedirettore del Tg1 dal 2006 al 2009 per poi entrare in politica nel Pd.