Morto Marco Dimitri, fondatore dei 'Bambini di Satana'

(Adnkronos)

E’ morto la scorsa notte nella sua abitazione in via Riva Reno, a Bologna, Marco Dimitri, che fondò i 'Bambini di Satana'. Aveva 57 anni e oggi sarebbe stato il suo compleanno. Dimitri fu al centro della travagliata vicenda giudiziaria che riguardò il gruppo negli anni ’90 e assieme a Gennaro Luongo e ad altri membri venne arrestato. Trascorse 400 giorni in carcere tra il 1996 e il 1997. Fu successivamente assolto in in tutti i gradi di giudizio.