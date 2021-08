Mostra Venezia 2021, on line il trailer di 'Madres paralelas' - Guarda

Online il teaser trailer, tutto senza dialoghi, di 'Madres paralelas', il nuovo film di Pedro Almodóvar con Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón che aprirà, in concorso, la prossima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel trailer, senza parole, sono i volti dei protagonisti a parlare.

'Madres paralelas', che vede anche la partecipazione di Julieta Serrano e Rossy De Palma, racconta la storie di due donne, Janis e Ana, che condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.