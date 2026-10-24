Aci e Aci Storico assegnano a Dallara il premio eccellenza 2026

È stato assegnato a Giampaolo Dallara il Premio Eccellenza 2026 di ACI e ACI Storico. La cerimonia di conferimento si è svolta oggi a Bologna nell’ambito della fiera “Auto e Moto d’Epoca”, nello stand ACI. Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia e di ACI Storico, Geronimo La Russa, ha voluto far giungere un suo saluto e un messaggio di stima per il premiato, sottolineando quanto “Giampaolo Dallara insegni al mondo come proiettare la storia nel futuro attraverso il genio, la passione, la dedizione e la perseveranza nella ricerca della perfezione, dell’eleganza e della massima prestazione dinamica”.

A consegnare il riconoscimento e a illustrare le motivazioni del premio il Vice Presidente di ACI Storico, Giovanni Battista Tombolato, che ha ricordato come Dallara “sia tra i primi interpreti e massimi ambasciatori dell’eccellenza italiana nel campo dell’ingegneria, dell’automotive e dello sport automobilistico”.

Nel padiglione 25 sono proseguiti anche oggi incontri, dibattiti e presentazioni nello spazio espositivo di ACI e ACI Storico, dominato da un’area dedicata ai 120 anni di Lancia. Fil rouge delle attività del Club in fiera è la valorizzazione culturale del patrimonio motoristico italiano.