Al via la Dacia Sandrider Experience, quando la Dakar incontra i Videogame

E' un progetto concepito e realizzato integralmente in Italia, la Dacia Sandrider Experience, una iniziativa che ha l'obiettivo di creare un punto di contatto innovativo tra i valori del brand del gruppo Renault ed i codici di comunicazione dell'universo del gaming. La presentazione a Roma - alla presenza anche dei piloti vincitori del Rallye di Portogallo 2026, Sébastien Loeb ed Édouard Boulanger - ha segnato il debutto ufficiale di un tour che porterà nelle concessionarie italiane un'esperienza immersiva ispirata alla competizione off‑road. Elemento centrale dell'iniziativa è il simulatore Sandrider 1:1, progettato per riprodurre fedelmente la Dacia Sandrider, vettura protagonista della vittoria dell'ultima Dakar. Il pubblico potrà così mettersi al volante e affrontare una sfida a tempo su un tracciato virtuale ispirato alla competizione.

"Sandrider Experience - spiega Rosa Sangiovanni, Direttore Marketing Dacia Italia - nasce per portare lo spirito della Dakar nel territorio dell'esperienza e del gaming, dove emozione e sfida diventano centrali. È il nostro modo di avvicinare Dacia a una nuova audience di gamer, creando una connessione autentica con chi sceglie i brand che sanno coinvolgere, sorprendere e parlare il loro linguaggio".

Il Sandrider Experience Tour attraverserà l'Italia in 31 tappe, ognuna della durata di tre giorni, offrendo a chiunque la possibilità di partecipare alla sfida che consisterà nella ricerca del miglior tempo di gara realizzato. Il concorso nazionale mette in palio un viaggio a Los Angeles per due persone con accesso ai The Game Awards, uno degli eventi internazionali più importanti dedicati al gaming e all'innovazione tecnologica. La roadmap completa delle tappe sarà disponibile sui canali ufficiali Dacia.