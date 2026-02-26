Con l’entrata in piena operatività delle disposizioni relative all’Alcolock per i conducenti titolari dei codici unionali 68 e 69 riportati sul retro della patente, Assomobilità Confcommercio Milano e Federmotorizzazione richiamano l’esigenza di un’applicazione chiara, coerente e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Le disposizioni sono ora pienamente operative: il codice unionale 68 indica l’obbligo di tasso alcolemico pari a 0,0 g/l; mentre il codice 69 prevede invece la limitazione alla guida di veicoli dotati di dispositivo Alcolock conforme.

L’Alcolock è un dispositivo che, attraverso la verifica preventiva del tasso alcolemico nel respiro del conducente, consente o impedisce l’avviamento del veicolo in funzione dell’esito del test. Il quadro normativo nazionale è stato definito da un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che stabilisce requisiti tecnici, modalità di installazione e certificazioni necessarie per l’utilizzo del dispositivo, individuandone l’obbligo per specifiche categorie di conducenti.

Assomobilità Confcommercio Milano e Federmotorizzazione sottolineano la necessità di ridurre al minimo le aree di incertezza applicativa, assicurando un’impostazione omogenea a livello territoriale.

Le due organizzazioni richiamano in particolare l’importanza di:

- garantire chiarezza procedurale per utenti, installatori e operatori del settore;

- assicurare standard tecnici verificabili, in linea con gli atti di riferimento;

- promuovere tracciabilità e correttezza delle installazioni, a tutela della sicurezza e della certezza degli adempimenti;

- rafforzare il supporto informativo agli utenti interessati, soprattutto nelle prime settimane di effettiva applicazione.